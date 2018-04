«El CEO Camino de Santiago cumple con los ratios y si el PSOE apoyara tendríamos uno nuevo» David Fernández. / Sandra Santos/Vanesa Lorenzo El alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, asegura que si los socialistas apoyaran la nueva Ley de Ordenación del Territorio la localidad podría contar con un centro de salud y un instituto nuevo N.BARRIO León Jueves, 12 abril 2018, 13:04

El alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, se manifestó a cuenta de la situación del CEO Camino de Santiago de la Virgen del Camino tras la agresión que tuvo lugar en el patio del centro. Así, el regidor estimó que el Instituto «cumple con los ratios legales, como no podría ser de otra forma».

Igualmente, Fernández señaló que «con la nueva Ley de Ordenación del Territorio Valverde de la Virgen contaría con un instituto y un centro de salud nuevos, porque le corresponde por población, pero el PSOE no apoya la aprobación de esta Ley. No se puede decir y defender una cosa y luego no apoyarla».