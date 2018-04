El PSOE denuncia la «masificación y falta de medios» del colegio de La Virgen del Camino: 730 alumnos y 15 ordenadores La procuradora socialista por León Gloria Acevedo detalla en el Pleno de las Cortes situaciones «tan esperpénticas como prohibir a los escolares hablar durante las comidas para no retrasar el segundo turno ya que no caben todos en el comedor» LEONOTICIAS León Martes, 10 abril 2018, 19:58

El PSOE de León ha denunciado este martes en el Pleno de las Cortes la masificación y la falta de medios del colegio público de La Virgen del Camino, donde se dan situaciones como que los 730 alumnos del centro sólo dispongan de 15 ordenadores. La procuradora socialista por León, Gloria Acevedo, fue la encargada de tomar la palabra en la sesión de control para preguntar al consejero de Educación, Fernando Rey, sobre los planes de la Junta para poner fin a esta realidad, puesta en evidencia en una primera instancia por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen. Acevedo también detalló situaciones tan esperpénticas como prohibir a los alumnos hablar durante las comidas para no retrasar el segundo turno porque no caben todos en el comedor.

«Lo que sucede en el centro de educación obligatoria Camino de Santiago, en La Virgen del Camino parece extraído de la peor pesadilla que pueden tener unos padres cuando piensan en la educación de sus hijos. Ni yo misma me podía creer que en pleno siglo XXI podía existir un centro en Castilla y León con tantas deficiencias de medios personales y materiales», indicó Acevedo durante su intervención.

La parlamentaria autonómica preguntó a la bancada conservadora si «creen ustedes que podemos permitir que exista un centro de 730 de alumnos sin suficientes aulas donde impartir clases para que puedan recibir una formación digna y de calidad, donde se usan como aulas improvisadas despachos o pequeños espacios, incluso existen salidas diarias de alumnos fuera del propio colegio a las instalaciones municipales deportivas y culturales para recibir sus clases, donde el gimnasio no tiene parte techada, donde alumnos de distintos niveles tienen que compartir espacio, un espacio que no tienen». Gloria Acevedo señaló que el centro no dispone de salón de actos, «ni de ningún espacio para reunir a los alumnos superior al de una clase».

Respecto a los medios materiales, indicó que el colegio posee 15 ordenadores: »Hagan ustedes las cuentas, señorías». Añadió que, en el comedor escolar, «donde debido a la confluencia de alumnos que proceden de poblaciones cercanas, no dispone de espacio suficiente», tienen que comer en dos turnos y los alumnos son sometidos a prohibiciones como «deben comer ustedes lo más pronto posible, para ello no deben hablar en la comida, prohibido hablar en la comida».

En cuanto a los medios personales, Acevedo reseñó que, por ejemplo, «solo existe una orientadora para 730 alumnos de diverso origen cultural y social, que necesitan atención donde, como es normal, afloran roces y conflictos que hay que enseñar a gestionar como parte de una educación para convivir libre y en democracia».

La procuradora del PSOE acusó al consejero de ofrecer, únicamente, «parches para minimizar este gravísimo problema» y pidió al Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y a la Junta que dejen de «pasarse la pelota». Gloria Acevedo también recordó al presidente Juan Vicente Herrera que «desde hace ocho años llevan prometiendo la construcción de un instituto de Educación Secundaria y Bachillerato en la localidad de La Virgen del Camino; comprométase hoy aquí, delante de los representantes de la Ampa del colegio, con esta construcción y con una partida en los presupuestos para 2019».