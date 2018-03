El Ampa de La Virgen del Camino relaciona la masificación del centro con la agresión a un menor con lejía Imagen del colegio Camino de Santiago. Reclama un instituto para esta localidad y denuncia que la biblioteca tenga que se empleado como aula y que los 'castigos' a menores tengan que pasarse en el despacho del director | «La situación es límite», aseguran LEONOTICIAS León Lunes, 26 marzo 2018, 15:03

«El patio es enano y no entran todos los niños, la biblioteca tiene que ser empleada como un aula porque no hay suficientes, los almacenes se usan como aulas por falta de espacio, cuando se castiga a un menor se le tiene que dejar en el despacho del director porque no hay otro sitio, aquí hay 15 ordenadores para 730 alumnos, una orientadora que sólo puede atender casos con enorme retraso y la presión entre los estudiantes estremenda».

Esta es la radiografía que la Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del colegio La Virgen del Camino realizan del citado centro. Y en esa fotografía interna subyace, según ha denunciado este lunes el AMPA, la agresión sufrida con lejía el pasado 15 de marzo por parte de un alumno que sufre síndrome de Asperger. Entonces tres alumnas del centro rociaron al joven provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo, principalmente manos y cara.

Para la presidenta del AMPA, Ana Esperanza Pérez Álvarez, la agresión «no es casual ni mucho menos, es el efecto de una situación compleja en el centro, con una enorme saturación, con un centro con más de 700 alumnos y en el que se estudia hasta Secundaria. Se necesita una solución y la única realista es levantar un instituto para una zona de la provincia en pleno crecimiento. Siempre se nos ha dado largas, siempre se ha apostado por ampliar el colegio y la realidad es que esas ampliaciones no han solucionado un problema que es muy grave».

De ahí que el AMPA de La Virgen del Camino insista en reclamar ese instituto «comprometido desde hace años». «La reciente agresión sufrida por un joven en este centro es una nueva muestra de los

problemas que genera la masificación que desde hace tiempo viene denunciando» exigiendo el citado instituto para una «localidad de más de 4.500 habitantes y que sean mejoradas sustancialmente las dotaciones de espacios y medios del centro».

Mala planificación

«Este es un centro con una mala política de planificación y con una ínfima dotación de medios. Un ejemplo claro es lo que sucede con los ordenadores. Hay 750 alumnos y 15 viejos ordenadores para ellos, y sólo es uno de los muchos problemas que se sufren aquí», ha recordado la presidenta del AMPA, Ana Esperanza Pérez-

La asociación de padres recuerda que lo realizado hasta la fecha por parte de la consejería de Eduación sólo son «parches» a los problemas que periódicamente van apareciendo «en el centro en vez de ofrecer soluciones reales para todo el alumnado». En el caso del estudiante con síndrome de Asperger agredido recientemente, la directiva del AMPA denuncia que «la Junta solo ofrece como respuesta el traslado del chico a otro centro, cuando necesitamos soluciones globales para todo el alumnado».

Tal como manifiestan las madres y los padres sobre este caso, «lo normal sería que el centro estuviese dotado de los medios necesarios y el personal cualificado pertinente para atender a la diversidad de alumnos y alumnas que existen en un centro de nuestro tamaño, independientemente de sus necesidades, pero parece que sale más barato y es más cómodo gestionar un traslado y dejar al resto en la misma situación, ha asegurado.

7.500 empadronados

También denuncian que el centro educativo carece de los espacios y los medios necesarios para que se pueda convivir en el mismo con normalidad. «Nuestros hijos e hijas se encuentran masificados. Es lógico que surjan problemas de convivencia en un espacio tan reducido para tantos alumnos. La carencia de espacios y medios dificultan que se imparta una formación de calidad. Aun así, agradecemos el enorme esfuerzo que realizan a diario los profesores para conseguirlo», concluye.

El AMPA ha recordado que actualmente no existe un Instituto de Educación Secundaria en La Virgen del Camino, una población con 4.500 habitantes, ni en todo el Ayuntamiento de Valverde de La Virgen, ubicado en el alfoz de la capital de la provincia, con 7.500 personas empadronadas.

Según se explica desde la AMPA «desde hace años se está planificando la construcción de un instituto, pero a día de hoy aún no hemos visto ningún avance. El instituto sería fundamental para descongestionar el colegio actual. Esta infraestructura, junto con una reforma integral de nuestro centro educativo y las dotaciones pertinentes de medios y personal, serían la única forma de conseguir mejoras en la convivencia y una formación de calidad. La pequeña ampliación de seis aulas que se está realizando en este momento dará un poco de oxígeno, pero no va a solucionar las carencias del centro. El problema es que La Junta de Castilla y León no se da por aludida. No nos escucha».

Este centro docente, con 730 alumnos, solo cuenta con un pequeño gimnasio salpicado de columnas en el que hasta dos cursos tienen que dar clase cada vez que llueve. Tampoco dispone de salón de actos, de aulas especializadas o laboratorio. Todos los espacios disponibles, incluidos despachos o la pequeña biblioteca, se tienen que destinar a impartir clases. «También resulta urgente la sustitución de cubiertas que aíslen del frío las aulas y el pasillo o la reforma del patio en el que tampoco existe ninguna zona techada, tal como dicta la ley», se remarca.

Por su parte la Junta de Castilla y León examinará las reivindicaciones de los padres, según ha asegurado este lunes, pero ha declinado valorar las mismas hasta la jornada de mañana.