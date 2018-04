UPL lamenta que «los partidos mayoritarios sigan apuntándose los logros del leonesismo» Los leonesistas critican que el PP «haya tirado por tierra» su trabajo para «atribuirse logros como la Rotonda Sancha» LEONOTICIAS Martes, 17 abril 2018, 13:54

El grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo lamenta «otro caso de mala praxis política en nuestro municipio». «Esta vez es el propio Partido Popular, el mismo que está enterrando en vida a la Región Leonesa aprovecha la inminente cercanía de las elecciones municipales para hacer su juego sucio ante el electorado, aunque esto implique aprovecharse del trabajo de los demás», señalan.

Los leonesstas lamentan que «tiren por tierra nuestro trabajo con acciones como atribuirse la ejecución de la Rotonda Sancha, una enmienda leonesista conseguida ante Valladolid cuando la administración autonómica no tenía previsto incluirla en los Presupuestos». «La excusa de que es la administración gobernada por los populares no es válida ¿Por qué el PP no se atribuye la despoblación de León? ¿Por qué no se atribuye los polígonos industriales vacíos de nuestra provincia? ¿Por qué no se atribuye las listas de espera de los centros de salud de nuestra provincia? ¿Por qué no se atribuye el Real Decreto de Montoro que está llamado a terminar con las Juntas Vecinales?», aseguran

«El problema no es quien hizo qué, porque lo que es realmente importante es que las cosas se hagan en beneficio de los ciudadanos, más en un municipio con una situación tan delicada como es San Andrés del Rabanedo. ¿Qué pretendemos entonces? Hacer un llamamiento a la buena praxis política, a acabar con la política sucia que ha degenerado nuestro sistema democrático, a crear un sistema limpio en el que no se trate de engañar a los vecinos. Partidos mayoritarios como PP, PSOE o Ciutatans aprueban planes de ajuste que obligan a subir impuestos, ¿y luego es culpa de UPL? ¿Cómo es eso posible? Estas son las consecuencias de que se utilice este ayuntamiento como «trampolín» dentro de los partidos que aspiran a «puestines» en Valladolid o en Madrid, y eso no es tener lealtad a la gente, clave para que la democracia funcione», recalca.

UPL entiende que esta actitud «da la razón al leonesismo» al plantear que «somos los únicos que de verdad nos interesamos por los problemas de aquí, porque no obedecemos órdenes de Valladolid o de Madrid, y no tenemos riesgo de represalias internas». «Por ello desde UPL vamos a seguir luchando contra el silenciamiento y ninguneo que tratan de imponernos desde los partidos mayoritarios, proponiendo políticas que mejoren la calidad de vida del municipio y sobre todo, poniendo a los vecinos, y no la ambición política, por delante en nuestro trabajo diario», concluye.