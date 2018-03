UPL denuncia la «parálisis» a la que está sometido el Ayuntamiento San Andrés Concejales de UPL en San Andrés. Los leonesistas consideran que el equipo de Gobierno «está vendiendo humo» de cara a las Elecciones Municipales del próximo año LEONOTICIAS Lunes, 12 marzo 2018, 12:44

El grupo municipal de UPL denuncia una vez más la «parálisis» a la que el equipo de Gobierno está sometiendo al tercer ayuntamiento de la provincia y quinto de la Región Leonesa. «Muestra de ello es que en los tres últimos meses no se han llevado temas transcendentes para los vecinos, es más, el 90% de los puntos son mociones de otros partidos –que por cierto, tienen muy poca o ninguna relación con el municipio–», afirma.

El colmo de todo es que, lejos de buscarse solucionar los problemas, el equipo de Gobierno, en concreto el PSOE, parece que está más preocupado de comenzar la campaña electoral de las Municipales del año que viene «vendiendo humo, como se vio la semana pasada respecto a la posibilidad de que el Ministerio de Fomento construya una rotonda en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, acción que por cierto, UPL llevó a Pleno en 2010, siendo el primer partido en plantear vía moción esta cuestión, echada atrás por el rodillo del PSOE por cierto, lo que obligó a nuestro partido a volverla a llevar en 2014, y que en esa ocasión fue aprobada por unanimidad, por cierto».

«Tampoco nos parece adecuada la forma de vender el carril bici que está por venir en las obras de Párroco Pablo Diez, pese a ser una obra de otra administración», afirman.

Para UPL, «lo que este humo tapa es la realidad del municipio: no se están viendo avances serios en materia laboral, no se está avanzando en la realización del Presupuesto, retrasando perjudicialmente su tramitación en Madrid, no se están reorganizando los servicios dotándoles del personal adecuado, no se están solucionando deficiencias en las calles del municipio… y así una larga lista de cuestiones que necesitan soluciones desde este Ayuntamiento, porque, al fin y al cabo, es para lo que existen las administraciones públicas, para solucionar problemas, no para taparlos».

Desde UPL aseguran que seguirán «denunciando» esta parálisis y «proponiendo soluciones» a los problemas de la gente, «pues para eso está el leonesismo, a diferencia de los partidos mayoritarios que, a la vista está, lo que pase en León y en San Andrés no es de su interés».