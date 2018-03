El 'currículum ciego' en el que es pionero San Andrés permite las primeras incorporaciones al mercado laboral El Ayuntamiento leonés fue el segundo de España en adherirse al protocolo para el diseño, implantación y valoración del currículum vitae anónimo y el primero en fomentar su implementación de manera práctica LEONOTICIAS Martes, 20 marzo 2018, 12:49

La aplicación del denominado currículum anónimo o ciego en la que se ha involucrado de manera activa el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha comenzado a dar sus frutos con la incorporación al mercado laboral de dos mujeres del municipio, cuyos datos personales (como sexo o edad) fueron eliminados de su currículum durante el proceso de selección.

El Consistorio fue el segundo de España en sumarse al protocolo para el diseño, implementación y valoración de un proyecto de currículum anónimo promovido por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con el objetivo de promover procesos de selección despersonalizados y evitar así sesgos de género en los mismos.

Una vez formalizada su adhesión, se ha puesto a la cabeza en el fomento de su aplicación práctica gracias a la labor realizada al respecto desde el Centro Municipal de Formación y Empleo (Cemfe); un organismo de intermediación laboral que, por un lado, orienta a las personas desempleadas a la hora de diseñar su itinerario formativo o de inserción y, por el otro, cuenta con una base de datos que tienen como referente las empresas cuando precisan buscar personal. Así, se trabaja en la difusión de un procedimiento selectivo más justo a través de este currículum ciego en el únicamente figuran la formación y experiencia laboral de la persona, eliminándose los datos que aluden a su sexo, edad u origen racial.

Para promocionar este método selectivo más objetivo y equitativo, desde el Cemfe se ha contactado con distintas empresas del municipio para fomentar la utilización del currículum ciego en sus procesos de selección de personal.

De esta forma, y tras la eliminación de la foto, el nombre, los apellidos y la edad, se logró que una de las compañías asentadas en el Polígono Industrial aplicase este método en un proceso selectivo que ha culminado con la contratación de dos mujeres que, si bien tuvieron que hacer una entrevista personal final, lograron pasar la primera selección con currículums anónimos.

«Sin duda fue importante vencer esa primera barrera a través de una preselección en la que factores como el sexo o la edad no se tuvieron en cuenta… y ese es el camino que queremos seguir, el de sensibilizar a las empresas, y a la sociedad en general, de que este tipo de cuestiones no deben de ser determinantes, sino que hay que valorar a las personas bajo criterios más objetivos», ha explicado la concejala de Empleo, Camino Cabañas, quien ha recordado que el Ayuntamiento no realiza contrataciones propias en la actualidad, por lo que su papel es de promoción y sensibilización sobre este método.

La edil ha subrayado estos primeros resultados del proyecto «como un síntoma de que las cosas se pueden hacer de otra manera y de que se debe evaluar a las personas por su formación, su experiencias, sus habilidades…sin tener en cuenta si es hombre o mujer, de una u otra edad; características que lamentablemente en la realidad siguen influyendo».

Del mismo modo ha agradecido la encomiable labor realizada al respecto por la orientadora laboral del Cemfe, Maite Sacristán, y el prospector de empresas, Pablo Camino, encargados del desarrollo de la iniciativa junto con la agente de igualdad, Maite Cimacevilla, impulsora de la adhesión de San Andrés al proyecto.

El Ayuntamiento seguirá trabajando en esta línea para que, poco a poco, el currículum anónimo o ciego vaya teniendo aceptación entre las empresas, de manera que se pueda favorecer el acceso al mercado laboral a sectores de la población que tradicionalmente han tenido más complicaciones para encontrar trabajo, como es el caso de las mujeres.

De hecho, sólo en San Andrés el número de mujeres desempleadas supera en casi medio millar al de hombres (1406 mujeres frente a 986 hombres, según los datos del Observatorio Provincial de Empleo correspondientes al mes de febrero).