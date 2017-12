UPL critica a la CHD acordarse de San Andrés «solo cuando vienen mal dadas» Arroyo de El Carbosillo a su paso por San Andrés. Critican el «doble rasero» de la CHD que «no se acuerda de este municipio cuando les necesitamos» LEONOTICIAS Jueves, 7 diciembre 2017, 18:48

El grupo municipal de UPL en San Andrés manifiesta su apoyo y adhesión a todas las medidas que se den para fomentar el ahorro de agua, «pero no solo en esta época de sequía que vivimos, sino siempre». «Desde el leonesismo entendemos que la gestión del agua responsable ha de hacerse precisamente cuando hay agua, para luego no tener que llegar a situaciones como la que estamos viviendo», afirman.

Además, sostienen que les llama la atención el «doble rasero» con el que actúa la Confederación Hidrográfica del Duero, «que en el caso de San Andrés, lanza recomendaciones casi en tono de amenaza, pero luego vulnera sus obligaciones en el mismo».

«Ahora que falta el agua aparece a recomendar cerrar el caño de Trobajo del Camino a ciertas horas pero no podemos evitar preguntarnos: ¿Dónde está la Confederación cuando hay que limpiar el Canal de El Carbosillo? ¿Dónde está la Confederación cuando la maleza de dicho arroyo 'come' la senda peatonal de el Arroyo de El Valle? ¿Dónde está la Confederación cuando los vecinos se quejan del peligro de incendio e insalubridad de esta senda mientras el Ayuntamiento no puede hacer nada?», lamentan.

Por ello exigen a la CHD que ejecute «todas sus competencias, limpieza y cuidado de cauces incluida, y no solo se acuerde de nosotros cuando vienen mal dadas».