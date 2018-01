UPL cree que la Biblioteca de Trobajo del Camino necesita «un cambio urgente dado su abandono» Los leonesistas piden nuevos volúmenes y una tecnología acorde a 2018 para cubrir las carencias del centro LEONOTICIAS Miércoles, 10 enero 2018, 14:06

El grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo asegura que lleva meses recibiendo quejas sobre el actual estado de la Biblioteca Municipal de Trobajo del Camino, ubicada en la Casa de Cultura del pueblo. «Nuestro grupo político es consciente de las carencias que este centro necesita, ya no solo por los vecinos y usuarios que se dirigen a nosotros, sino por lo que hemos podido ver en las visitas que realizamos a las dependencias municipales, que por cierto, ni tan siquiera está señalizada en el exterior y alrededores», critican en un comunicado.

Las principales críticas van dirigidas a la antigüedad de los volúmenes disponibles y la consiguiente falta de novedades, el poco espacio disponible, la carencia de medios técnicos dignos de 2018 y los problemas ambientales de ese segundo piso de la Casa de Cultura, donde en verano las temperaturas alcanzan los 30 grados en el interior. «A nuestro juicio el motivo de todo este malestar no es otro que el absoluto abandono y desinterés que tanto PSOE como PP han mostrado respecto a la cultura», aseguran los leonesistas.

UPL no solamente se ha puesto en contacto con los usuarios molestos por estos problemas, sino con los vecinos del pueblo que, «ante las carencias, prefieren elegir otros espacios para el estudio y la consulta de libros, obligados a desplazarse a bibliotecas de fuera del municipio» teniendo esta en su propia localidad, por tanto no solo se causan molestias a los pocos que van, sino también a los que no van a causa de estas deficiencias.

Desde UPL «entendemos que esta biblioteca necesita un giro de 180º para que vuelva a ser atractiva a vecinos y usuarios, por ello a lo largo de 2018 presentaremos una batería de medidas y enmiendas presupuestarias» como el aumento de partidas para material, la compra de libros o aumento de superficie de la biblioteca a través de una nueva distribución dentro del propio edificio ya que este tiene muchas posibilidades.