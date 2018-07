El PP califica de indecente la subida de impuestos que contiene el presupuesto de San Andrés Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Los populares votan en contra de las cuentas porque entiende que perjudicaran a los ciudadanos LEONOTICIAS DIARIO León Viernes, 13 julio 2018, 12:12

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha calificado de «indecente» la subida de tasas, impuestos y precios públicos aprobados por el equipo de gobierno PSOE-PaL con la aprobación del presupuesto del 2018, y motivo fundamental para que los populares votarán en contra de las cuentas.

El portavoz del PP, Goyo Chamorro, explicó que con el voto popular no se subirán los impuestos y «no vamos a contribuir con nuestro voto a incrementar la carga impositiva, más aún viendo como los servicios que se están prestando en el municipio son cada día más deficitarios«. Eso es, añadió, culpa de otros.

Remarcó una vez más que el Plan de Ajuste aprobado durante el gobierno del PP fue la consecuencia del derroche socialista durante casi dos décadas. «Los que gastaron fueron los que hoy pretenden subir los impuestos y que paguen los desmanes socialistas los ciudadanos que no tienen culpa de nada», afirmó.

«Aprobamos el plan de ajuste esposados porque los proveedores no cobraban y equilibramos los 10 millones de desfase del gasto y, por lo tanto, pusimos los pilares de la estabilidad aunque el PSOE lo niegue«, remarcó Chamorro.

Chamorro no cedió ante los intentos verbales del concejal de Hacienda, Santiago Blanco, para cambiar el sentido del voto y dejó claro que las inversiones «son un caramelo que nunca llegará porque son cifras irreales». Además mostró su sorpresa ante el ímpetu de Blanco para culpar al PP de la nefasta gestión del PSOE-PAL. «Nuestra responsabilidad es no perjudicar a los ciudadanos y por eso no hemos aprobado el presupuesto», insistió Chamorro.

El portavoz popular crítico «el caos» dejado entrever con la intervención del concejal de Hacienda. «No mientan -indico- el único problema es que tendrían que empezar a trabajar de nuevo para tener listo un presupuesto el 1 de enero».