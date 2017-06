UPL de San Andréspresenta una moción para que la CHD limpie el Arroyo del Valle Paseo del Valle. / UPL Consideran que la maleza invade el paseo y es un «peligro» en caso de plagas o incendios LEONOTICIAS Viernes, 16 junio 2017, 13:59

El grupo municipal de UPL en San Andrés se hace eco de las constantes quejas de los vecinos del municipio, en especial de las localidades de Ferral del Bernesga y de San Andrés, acerca del «mal estado» del entorno del Arroyo del Valle y el Canal del Carbosillo. «El principal problema es la falta de mantenimiento y limpieza del propio cauce, lo cual, jamás se ha hecho. La maleza ha crecido demasiado, invade el paseo, destroza el cemento en la parte encauzada y sobre todo, es un peligro en caso de plagas o incendios», señalan.

«Recapitulando un poco, esta obra fue recibida por el Ayuntamiento de San Andrés a primeros de 2015, poco antes de las Elecciones Municipales. Lo que prometía ser uno de los espacios más agradables y bonitos del municipio ha terminado por ser, más de dos años después, otro de los múltiples focos de conflicto de nuestro Ayuntamiento. Pese a que en el Proyecto de Obra estaba la limpieza de todo el cauce, hicieron solamente algunas actuaciones en zonas puntuales, no en todo el recorrido del mismo, por lo que esa parte del Proyecto no se cumplió. ¿Cuál es el resultado? Que estén creciendo árboles donde no deberían, y que la administración competente deje que un cauce se convierta en vivero de paleras y chopos», recuerdan.

Por todo ello, pedirán a través de esta moción que el Ayuntamiento inste a la Confederación Hidrográfica del Duero a realizar «una limpieza del cauce del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo desde Ferral del Bernesga hasta el límite con el Ayuntamiento de León y que esta se haga de forma periódica».

«La Confederación ni hace ni deja hacer, mostrando una pasividad absoluta con este cauce. Estamos acostumbrados a que instituciones ubicadas en Valladolid no muestren ningún interés con lo que pasa en la Región Leonesa, aún teniendo las competencias de actuación», afirman.