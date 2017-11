IU San Andrés solicita medio millón en los presupuestos de la Junta para el acerado del paso elevado de calle Azorín Esta es una reivindicación de antaño de la formación política, que lamenta que la Junta «desoiga» su petición LEONOTICIAS Jueves, 16 noviembre 2017, 12:35

Izquierda Unida ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León introduciendo una partida presupuestaria de 500.000 euros para realizar el acerado de la calle Azorín, entre la Glorieta de Donantes de Sangre y la Glorieta del Ayuntamiento.

«Si se quiere que un municipio crezca es imprescindible que cuente con adecuadas vías de comunicación. Es imprescindible que las personas se puedan mover de un lugar a otro del Municipio o a otros municipios de la forma más eficaz y adecuada posible, sin que corra riesgo su integridad física», afirman.

Una de las deficiencias que tiene San Andrés, según IU, es «la falta de aceras en algunos puntos». «Especialmente preocupante en el paso elevado sobre las vías del tren. Esto supone un grave riesgo para el tránsito de los peatones que tienen que desplazarse desde la zona de Pinilla o Paraíso-Cantinas hacia la localidad de San Andrés», añaden.

«Porque el puente une dos zonas muy transitadas. Y viniendo de León tras cruzarlo se tienen servicios tan básicos e importantes como el propio Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo», aseguran.

Esta formación recuerda que se trata de un puente por el que tanto de día como de noche transitan muchas personas. «No es difícil ver caminar a madres y padres con el cochecito del bebé. También es una imagen repetida de personas minusválidas por la proximidad del CRE. O al alumnado del Centro de Formación Profesional Ocupacional, muchos de los cuales son personas desempleadas que van andando todos los días para formarse en una profesión», comentan.

La concejal de IU, Laura Fernández, afirma que la queja de vecinos a este grupo municipal es «continua». «Si son peatones porque más de una vez han creído que les iban a atropellar. Si son conductores porque más de una vez han creído que estaban a punto de atropellar a una persona o a bici que, sobre todo cuando está oscuro, no la vieron hasta estar encima», reconoce.

«Sino existen accidentes es gracias a que tanto los peatones como los conductores saben del mal estado de esa vía y van muy alertas para no llevarse ninguna sorpresa desagradable. Pero, si bien es cierto, que en todo momento los conductores y los peatones deben estar alerta, no lo es menos que no se trata de jugarse la vida cada vez que una persona sale a la calle y tiene que atravesar dicho puente», consideran.

Esta es una reivindicación que año tras año, asegura IU, llevan a la Junta y que esta «deniega o desoye». «Esperamos que en esta ocasión pueda rectificar, y que no tengamos que esperar a que desgraciadamente ocurra un accidente para que se tomen las medidas necesarias», afirman.

«Sabremos si el PP y C,s que apoyarán los presupuestos de la Junta tienen en cuenta a San Andrés del Rabanedo o siguen ignorando a los vecinos y vecinas de este municipio, como viene haciéndolo sistemáticamente año tras año, a pesar de todas sus declaraciones públicas», concluyen.