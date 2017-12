C's San Andrés se muestra contrario a la subcontratación del servicio de extinción de fuegos Intervención de un voluntario de Protección Civil. El grupo municipal naranja advierte de que se «pretende subcontratar un servicio para pagar los ciudadanos por triplicado» LEONOTICIAS Sábado, 9 diciembre 2017, 13:15

Ciudadanos presentará alegaciones al «tasazo» que pretende imponer el Gobierno municipal de San Andrés del Rabanedo al entender que este servicio se presta mediante un convenio con el Ayuntamiento de León -y se abona el importe anual de 639.581,15 euros- y «la tasa que se pretende cobrar por este servicio va incluida en el convenio y en la póliza multirriesgo del seguro de hogar». «Van a pagar por triplicado los ciudadanos en San Andrés del Rabanedo», advierte Juan Carlos Fernández, «mediante el importe del convenio firmado, la nueva tasa y lo que paga a las aseguradoras el ciudadanos en la póliza multirriesgo incluido en el seguro de hogar».

El equipo de Gobierno del PSOE-PAL firmó en septiembre de 2016 un convenio con el Ayuntamiento de León para la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en el termino municipal de San Andrés del Rabanedo por importe de 639.581,15 euros anuales, «y ahora el Gobierno Municipal pretende subcontratar los medios humanos y material de los Bomberos del Ayuntamiento de León para cobrar el servicio a los ciudadanos que lo soliciten o bien de oficio por razones de seguridad», ha relatado el portavoz de Ciudadanos.

«Por eso, desde Cs presentaremos alegaciones», señala el grupo municipal naranja, que pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de León las pretensiones del PSOE-PAL «que tiene la intención aprovecharse de sus medios materiales y humanos para cobrar una tasa a los ciudadanos del Municipio de San Andrés del Rabanedo».

A todo ello el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, ha manifestado que «San Andrés del Rabanedo no dispone de servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (Sepeis) y que por Ley desde el año 1997 debería contar con uno propio y por lo tanto no debe cobrar una tasa por un servicio que no es propio»

«San Andrés del Rabanedo si dispone de un servicio de Protección Civil (112) con un operativo de unos 39 voluntarios que no perciben retribución alguna por sus servicios de actividad voluntaria y entendemos que los servicios que prestan dentro del termino municipal de San Andrés del Rabanedo no pueden ser facturados a los ciudadanos ya que sus competencias son colaborar en la cobertura sanitaria de actos públicos y eventos de todo tipo, prestar colaboración ante emergencias, accidentes de múltiples víctimas y catástrofes y participar en la formación de la población en materia de emergencias», asegura Fernández.

Por todo ello y por entender que «lo que pretende el Gobierno municipal es subcontratar un servicio para recaudar mediante la aprobación de una tasa injusta, Ciudadanos presentara alegaciones y pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de León las pretensiones del PSOE-PAL», ha culminado.