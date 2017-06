El PP de San Andrés insiste al PSOE-PAL en convocar las reuniones por la tarde «para evitar ausencias» Goyo Chamorro, portavoz popular en San Andrés. / Campillo Los populares recuerdan que no pueden faltar a su trabajo tres veces cada semana «a capricho» del concejal de Hacienda LEONOTICIAS Martes, 13 junio 2017, 17:57

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha salido al paso de las críticas vertidas por el equipo de gobierno PSOE-PAL sobre la ausencia del concejal del PP, Goyo Chamorro, en la reunión de la última Junta de Portavoces celebrada el pasado viernes.

Los populares remarcan que han pedido «una y mil veces» al concejal de Hacienda, Santiago Blanco, que reuniones de la Mesa de Negociación o la Junta de Portavoces, por ejemplo, las programe por las tardes pero se ha negado «una y mil veces». «Mientras el edil socialista tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de San Andrés y se niega a ir por las tardes al Ayuntamiento, los ediles del Partido Popular perciben su sueldo fuera del Consistorio dónde tienen sus obligaciones laborales, lo que hace inviable faltar una, dos o tres veces a la semana, a capricho del concejal de Hacienda que es el que convoca estas reuniones», señalan.

Por ello, los populares «invitan» al edil de Hacienda a preocuparse más de la «lamentable situación del municipio con suciedad y quejas por todos los rincones que de si el PP falta o no a una reunión de una Junta de Portavoces que duró cinco minutos».

El PP recrimina «que no tenga en cuenta que no sólo los ediles del PP sino otros compañeros de corporación de la oposición se vean obligados a ausentarse durante las mañanas debido a obligaciones laborales y no sólo ocurre con las mesas de negociación o las juntas de portavoces sino también con los plenos, especialmente los convocados de un día para otro».

«Sabemos que es difícil tener en cuenta estas circunstancias para la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, que lleva dos décadas viviendo de la política mientras que los ediles del PP todos tenían antes de llegar a la política y tienen ahora su trabajo fuera del Ayuntamiento de San Andrés y sin tener nada que ver con esta institución», explican los populares.

Los populares aseguran que les «llama mucho la atención que sólo arremeta contra las ausencias de los concejales del PP cuándo de forma habitual siempre hay concejales que no pueden asistir a estas convocatorias, incluso del propio equipo de gobierno, realizadas de la noche a la mañana».

«La única pretensión del PSOE-PAL es desprestigiar al PP con un juego muy poco democrático», afirman desde el PP, quienes sostienen que «habla de seriedad quien hace caso omiso a las sugerencias y necesidades de otras fuerzas políticas a las que sólo utiliza cuándo le interesa sacar algo adelante».