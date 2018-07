El PP de San Andrés denuncia que los contenedores de basura llevan «más de un año sin lavar» Uno de los contenedores de la denuncia del PP. El Punto Limpio ya se ha convertido en «punto sucio» ante la gran cantidad de residuos que acumula, denuncian los populares LEONOTICIAS Domingo, 1 julio 2018, 19:41

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado que los contenedores de basura llevan más de un año sin lavar, lo que ha provocado que desprendan «un olor nauseabundo fácilmente perceptible cuando los ciudadanos van a depositar la bolsa con los residuos».

Una situación que el PP considera alarmante dada «la insalubridad de los mismos, acrecentada por el verano y las altas temperaturas y que pone de manifiesto la nefasta gestión de la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, y del concejal delegado de este servicio, Francisco Gómez».

Del mismo modo, los populares objetan que «ninguno de los dos ha sabido dar respuesta mínima a las necesidades de los ciudadanos y la concejalía de Limpieza ha decaído como un castillo de naipes», dicen desde el PP que añaden que el camión lavacontendores, que costó más de 200.000 euros, lleva meses «desaparecido». De hecho, explican, primero pasó el invierno a la intemperie, porque así lo decidió el concejal de Limpieza, lo que provocó numerosas y cuantiosas averías y después lleva meses en un taller del polígono industrial esperado la reparación que nunca llega. «Desde el PP nos preguntamos porqué no se repara un vehículo tan importante para la salubridad de los ciudadanos», aseveran. Este vehículo sólo podría limpiar los contenedores verdes de plástico ya que los de metal, «que compró la alcaldesa con bombo y platillo no se pueden lavar con este camión por lo que llevan sin lavarse desde que se compraron. Otro aspecto más que demuestra el caos que reina en esta concejalía», remarcan.

Otro aspecto a tener en cuenta, y que pone de manifiesto «el abandono de la Concejalía de Limpieza» es que el 60% de los contenedores tienen el pie que levanta la tapa inservible y, por lo tanto, muchas personas no pueden abrir la tapa para depositar la basura en el interior de los mismo. «Y todo ello porque no sólo no se ha cuidado el material que el PSOE-PAL recibió del PP sino que la dejadez y el descuido en el mantenimiento del equipamiento de este servicio es más que notable», precisan desde el PP.

A mayores hay que tener en cuenta que los contenedores de basura soterrados situados en el entorno de la Ermita de Trobajo del Camino no se han recogido en las dos últimas semanas, lo que ha provocado «olores nauseabundos en la zona». Otra muestra más de la «desastrosa gestión» está en el Punto Limpio que ya se ha convertido en «punto sucio» dada la gran cantidad de residuos que se acumulan.