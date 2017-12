El PP alegará las ordenanzas del Centro de Día, del Impuesto de Obras y Construcciones y del Servicio de Bomberos Imagen de un pleno en el Ayuntamiento. El portavoz Goyo Chamorro cree que la alcaldesa de San Andrés «arregla todo a golpe de subida de impuestos» Viernes, 1 diciembre 2017, 13:46

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo presentará alegaciones a las tres ordenanzas que se han aprobado de forma inicial en la última sesión plenaria al considerar que es imprescindible «pulirlas»” porque perjudican a los ciudadanos a quienes el equipo de gobierno PSOE-PAL vuelve a «hacer responsable de la deuda generada durante las casi dos décadas de gobierno socialista».

El portavoz del PP, Goyo Chamorro, destacó la necesidad de mejorar dichas ordenanzas porque «en este municipio todo lo arregla igual la señora alcaldesa, a golpe de subida de impuestos». En el caso del Impuesto de Construcciones y Obras, más conocido como ICIO, explicó que la modificación que pretende implantar el equipo de gobierno lejos de frenar el fraude de unos pocos perjudicará a todos los que realicen una reforma o abran un negocio. Además destaca que aunque lo niegue el equipo de gobierno PSOE-PAL, la ordenanza establece una subida de este impuesto además de nuevos conceptos por los que habrá que pagar. «La ordenanza es injusta por lo que hay que buscar alternativas para que no sea perjudicial», remarcó Chamorro que apostó por potenciar las inspecciones de dichas obras en lugar de perseguir el fraude subiendo los impuestos.

«Atribuirse una competencia con el Centro de Día»

En cuanto a la ordenanza que regula los precios públicos del Centro de Día, y ante las críticas a la Junta de Castilla y León por no financiar este servicio, Goyo Chamorro quiso dejar claro que San Andrés se atribuyó una competencia que no era suya cuando decidió ubicar un centro de estas características en San Andres. «Y ahora la culpa es de la Junta de Castilla y León porque no financia la totalidad este servicio que tiene un déficit millonario desde su apertura para las arcas municipales», incidió Chamorro.

Respecto, a la implantación de la nueva ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de servicios de prevención de extinción de incendios, protección y salvamento del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Chamorro reconoció la «confusión y poca claridad» que conlleva el texto que el PSOE-PAL llevó a Pleno aunque parece indicar que será una tasa que solo tendrán que pagar aquellos ciudadanos que requieran a título particular este servicio y no sean prestados al Consistorio. En este caso, el portavoz popular apostó por establecer tramos, al igual que existen en otras ordenanzas, en función de los ingresos.