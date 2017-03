Chamorro: «No se puede aprobar a cualquier precio»

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha votado en contra de la aprobación inicial del presupuesto que se ha debatido este jueves en el Pleno que ha celebrado la Corporación Municipal del tercer municipio de la provincia.

En su intervención, Chamorro ha asegurado que «no se puede apoyar un presupuesto a cualquier precio» y argumentó que el informe emitido por Hacienda no se corresponde con la situación real del municipio ya que la documentación enviada al Ministerio no contempla las sentencias por el impago de la productividad que ya han llegado al Ayuntamiento.

«Deben enviar un nuevo documento a Hacienda para que emita el informe ajustado a la realidad», remarcó el edil del PP que insistió en que en el Capítulo 1 no hay consignación suficiente para hacer frente a los gastos de personal derivados de dichas sentencias. El PP entiende que «no está ajustado a datos reales», motivo más que suficiente para no apoyar estas cuentas.

Además, Chamorro considera que los ciudadanos no deben de ser los únicos responsables de la situación económica ya que, con las cifras contempladas en el presupuesto augura una subida de impuestos próxima.

Ante la acusación de «incoherente» por parte del concejal de Hacienda, el portavoz del PP le animó a consultar el significado de esta palabra y se preguntó si «coherente» es no restituir la productividad ordenada por sentencia, no aprobar facturas por quien generó el gasto, no permitir la aprobación del Plan de Ajuste o no apoyar subida de tasas que ahora proponen y votan a favor.

Todas ellas son, actuaciones del PSOE pero, replicó, «la mayor incoherencia que ha protagonizado el Partido Socialista en San Andrés es «dejar el municipio como lo dejó y responsabilizar a otros». Chamorro también reconoció el trabajo del los técnicos que han elaborado el documento.