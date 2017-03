UPL reconoce que se abstendrá en la votación de los presupuestos de San Andrés

El grupo municipal de UPL de San Andrés reconoce que los presupuestos municipales contiene «unas cuentas que no nos gustan» y, por ello, se abstendrán. «Más, teniendo en cuenta que el informe de Intervención mantiene reparos debidos, entre otras cuestiones, a irregularidades reiteradas tras los años que imposibilitan saber hasta qué punto las cifras contenidas se ajustan a la realidad. Estas cuestionas nos alejan de un voto favorable», explican.

Por otro lado, UPL recuerda que propuso hace unas semanas una serie de «mejoras», sobre todo en materia de inversión, «para llevar a cabo obras reivindicadas por los vecinos desde hace años». «Si estas cuentas no salen adelante, habrá una merma mayor de servicios, y se pueden retrasar otro año mínimo, entre otras, las inversiones que propusimos. Estas circunstancias llevan a nuestro grupo a abstenernos en la votación para no impedir que estas mejoras salgan adelante», afirman.

También aclaran que su voto «no va más allá de la representación que se nos otorgó en las últimas elecciones». «El Pleno del Ayuntamiento lo constituyen 21 concejales repartidos en seis grupos políticos, de los que UPL son dos, el equipo de gobierno siete y la mayoría absoluta once. No queremos que nadie se engañe pensando que es nuestro grupo el que decide qué se aprueba y qué no en este Ayuntamiento», aseguran.

UPL insiste en que va a seguir «fiel a sus criterios, a su ideología, a pensar en la gente antes que en el beneficio propio o la venganza, y a no obstaculizar las medidas necesarias para que esta casa salga adelante, lo cual hace que los primeros beneficiados sean los propios vecinos del municipio».