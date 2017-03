IU lamenta que en San Andrés sólo suba el presupuesto para pagar deuda

IU ha recordado que cerca del 20% del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo va a estar dedicado al pago de la deuda (capital e intereses) que han ido acumulando los Gobiernos del PSOE y en la última legislatura el gobierno del PP.

De esta forma, si en 2016 se presupuestó para el pago de la deuda 3.079 447 euros, en 2017 se ha presupuestado 4.724.000 euros, es decir 1.500000 más, mientras que para gasto corriente se contará con 3.557.233 euros.

Esto es, a criterio de IU, un sinsentido. “Es un profundo sinsentido que una administración pública, que tiene que dar servicios a la ciudadanía gaste más en pago de la deuda a los bancos que en gasto corriente de funcionamiento. Y ésta cuantía del pago de la deuda solo va a ir en aumento ya que se han contraído otros dos créditos bancarios a los que también habrá que hacer frente tanto en amortizaciones como en los intereses”.

Para Izquierda Unida este presupuesto de 2017 no es un presupuesto real pues se presupuestan como ingresos, subidas de impuestos, tasa y precios, que no están aprobados, se presupuestan en plan futurible. Para que sean reales requieren la aprobación en Pleno y por ahora no se han aprobado. En este presupuesto se hace como en el cuento de la lechera, contar con unos ingresos que no existen.

Para mayor gravedad, en los datos de la pag web de Hacienda sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuestos, es decir las deudas que han ido acumulando, IU recuerda que están aumentando exponencialmente. Si en la liquidación del presupuesto de 2015 eran de 2.945.000 euros, en el 3º trimestre de 2016, es de 10.298.000 euros, según los datos de Hacienda, esta es la gestión a la que el PSOE –PAL-UL y PP nos han llevado.

“Esto nos indica que tiene que haber otras políticas si se quiere que las administraciones públicas presten servicios a la ciudadanía. Aunque como se ha visto en la historia, la creación de la deuda de los gobiernos a los distintos niveles (locales, regionales y estatales) ha sido una maniobra para obligar a las administraciones a dejar de prestar servicios públicos y que todo vaya lenta pero inexorablemente hacia la privatización de dichos servicios públicos”.