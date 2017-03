El PP denuncia el estado «penoso de las instalaciones deportivas» de San Andrés del Rabanedo

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado el abandono de las instalaciones deportivas municipales por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Un hecho que ha vuelto a reiterar este jueves el concejal popular, Pedro García, en la comisión informativa del área de Deportes, después de que durante los últimos meses haya puesto sobre la mesa las deficiencias de estos servicios «que poco o nada parecen importarles ni al concejal de Deportes ni a la alcaldesa de San Andrés, mucho más preocupados de salir en fotos amables que en solucionar la lamentable situación de buena parte de las instalaciones deportivas». García asegura que después de meses reiterando las mismas deficiencias en cada comisión tan sólo «se han dignado a reparar los banquillos del campo de fútbol de San Andrés».

«El concejal de Deportes ni oye ni escucha y a la alcaldesa poco o nada le importa el deporte», critican los populares que han vuelto a exigir este jueves en la comisión que se adecuen unas instalaciones que son ya «tercermundistas». «Las gradas se desmontaron hace ya varios meses y no se ha procedido a su reparación, la pintura de los vestuarios se cae encima de los jugadores, hace meses que no existe servicio de limpieza, lo que ha provocado que varios niños sufran papilomas en los pies y los cristales rotos no se cambian», asegura el concejal del PP.

Para Pedro García «esta es la forma de hacer deporte en San Andrés». Una actividad cada vez más devaluada, lo que demuestra «la incapacidad de la Concejalía de Deportes para resolver los problemas existente y para planear el mantenimiento necesario de estas instalaciones cuyo estado empeora cada día».

«El colmo de esta dejadez», explica el edil popular, es que «San Andrés se ha quedado fuera de la Copa Diputación, una de las competiciones más importantes que existen en la provincia leonesa». Y todo, asegura, por presentar la solicitud el día que se cerraba el plazo, tal y como ha explicado el propio concejal, Abel Iglesias, que en la comisión informativa de su área afirmando que «no le llegó la convocatoria».