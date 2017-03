Prescindir del complemento de productividad en San Andrés supondrá un coste de 480.000 euros más costas

No convencen los dos años de María Eugenia Gancedo (PSOE) al frente del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al menos al PP.

Tanto es así y, «considerando que el momento es idóneo para ello», los populares del municipio, con Goyo Chamorro al frente, denunciaron la situación por la que pasa San Andrés. «Después de dos años, el Ayuntamiento ha pasado a 1.301,99 días de media en el pago a proveedores, lo que da lugar a una situación caótica que quieren solucionar subiendo impuestos y precios públicos», denunciaba Chamorro.

En la línea de la crítica, los populares trataron una cuestión no exenta de polémica: la retirada del complemento de productividad a los trabajadores municipales. «La anulación es ilícita e ilegal y generará unos gastos añadidos entre costas de sentencias e intereses». Para el PP, «rectificar tendrá un coste de 480.000 euros más costas»

Presupuestos encallados

Un punto que indigna especialmente al PP de San Andrés del Rabanedo es el de los presupuestos. Para la oposición «el informe favorable enviado por el Ministerio de Hacieda está viciado, ya que se envió antes de que se llevaran a cabo las medidas de recorte en personal». Esto quiere decir que «el informe no conocía las últimas sentencias de los últimos días, por lo que es irreal y presentaremos una demanda a la totalidad. El cambio lo han hecho de viernes a lunes, lo que nos hace una gracia horrible», comentaba Goyo Chamorro desde un punto irónico.

Una RPT polémica

Sin un presupuesto aprobado y con la retirada del complemento de productividad en tela de jucio, el PP estima que «el trabajo técnico de la relación de puestos de trabajo es buena, pero adolece de lo mismo». Así, «está hecha ad-hoc de los criterios del partido y no a la realidad de partido».

Pasando a lo concreto, Chamorro estimó que «hay puestos que no vienen con la consignación presupuestaria. No hay ni un solo trabajador para el Araú, y la técnico encargada de lo relativo al Camino de Santiago se ha prescindido de ella». Ahondando en el Araú, «tiene las condiciones perfectas para generar riqueza, pero no tiene dotación presupuestaria alguna. Es patético que teniendo las condiciones no las aprovechemos».

20 millones de euros de facturas en el cajón

Los populares aseguran, tras «haber hablado con técnicos del Ayuntamiento», que la deuda de San Andrés «contará a mayores con veinte millones de euros de facturas en el cajón».