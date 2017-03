UPL de San Andrés del Rabanedo muestra su preocupación ante el Presupuesto para 2017

Este lunes, el grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo ha recibido la respuesta emitida desde Hacienda respecto al borrador del Presupuesto municipal para 2017. «Este documento ha sido aceptado por el órgano estatal, el cual exige realizar algunas modificaciones para que salga adelante. A pesar de ello, hay una serie de aspectos que nos llaman la atención y nos preocupan», explican.

En lo que se refiere a los ingresos, creen que son «lógicas» las condiciones de ajuste que se dictan desde del Ministerio. «Esto es, no se pueden estimar ingresos en base a unos incrementos de tasas e impuestos cuando estos no han sido aprobados aún por la Corporación, en lo que se refiere a la mayoría de las tasas, porque aún no se han llevado a Pleno», señalan.

Referente al periodo medio de pago, «es preocupante el dato de 363 días, cuando la ley establece 30». «Y, como el propio informe asegura, esto pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento para hacer frente a los pagos que se derivan de las obligaciones del Ayuntamiento», añaden.

«En cuanto a los gastos, vemos varios incumplimientos de la legislación, el más llamativo sería lo concerniente al personal subrogado de los servicios de limpieza y jardines, por no cumplir en su totalidad con lo dispuesto en el Informe de la Dirección General de la Función Pública», afirman desde UPL.

Referido a los gastos corrientes de servicios municipales, los leonesistas muestran su preocupación por «los datos del avance de la liquidación del año 2016, que estima en 8.660.000 euros, y vemos que para este 2017 se destinan 3.550.000». «Es decir, menos dinero para prestar los mismos servicios. Esto es incompatible», aclaran.

UPL conisdera «llamativa» la pasividad del Ministerio en estos asuntos, «ya que propone en su informe que de seguir con esta tendencia, se podrá imponer una reducción a los gastos de funcionamiento de los presupuestos generales que se presenten en los próximos ejercicios». «Por otro lado entendemos que muchos de estos aspectos se podrían haber evitado siguiendo nuestras reivindicaciones (negociaciones en materia laboral, contención de gasto, competencias impropias…) Nuestro grupo municipal continuará proponiendo ideas para que la situación de este Ayuntamiento mejore y se estabilice, hecho del que los primeros beneficiados serán los propios ciudadanos», sentencian.